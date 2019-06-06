Московский метрополитен поможет аэропорту Шереметьево с выдачей багажа

О заключении договоренности сообщает столичная транспортная прокуратура. Каким образом подземка поспособствует разрешению затруднений, не уточняется.

Пассажиры жалуются на задержку при получении и сдаче багажа с начала месяца. Аэропорт утверждает, что это связано с начавшимся туристическим «высоким сезоном». По другим сведениям, это происходит из-за кадровых проблем. Грузчики массово увольняются, недовольные сокращением зарплат.