В Москве найден мертвым финансист службы подземных бункеров президента Владимира Путина

Тело 55-летнего Андрея Кудряшова было обнаружено накануне днем в дворе 15-этажного жилого дома на Окружной улице. Как сообщает источник РБК, он умер от травм, полученных в результате падения с высоты. Было ли это убийство, суицид или несчастный случай, не уточняется. РБК отмечает, что совсем недавно Кудряшов был уволен со службы. Он занимал пост начальника финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.

В начале апреля сотрудники ФСБ проводили обыски в юридическом отделе одной из воинских частей, входящих в состав Службы специальных объектов. По версии следствия, в результате межевания части земельного участка спецобъекта, граничащего с подмосковным поселком, было похищено 35 га земли.

Информации о возбуждении уголовного дела по факту гибели бывшего сотрудника спецслужбы не было.