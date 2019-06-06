Прокуратура запросила 10 лет колонии для журналиста, которого обвиняют в вымогательстве денег у генерала СК

Об этом со ссылкой на адвоката сообщает портал «Медиазона». Речь идет о Игоре Рудникове. Он, по версии следствия, требовал от высокопоставленного следователя Виктора Леденева заплатить 50 тысяч долларов, угрожая в противном случае опубликовать в газете «позорящие сведения» о генерале. Ранее журналист обвинял Леденева в провокации. Якобы офицер должен был передать ему материалы дела о покушении на него, однако в пакете находился конверт с деньгами.