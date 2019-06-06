Верховная Рада Украины отказалась уволить глав Минобороны, МИДа и СБУ

Депутаты отклонили проекты постановлений об их отставке, которые внес президент Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте парламента. Также рада отказалась рассматривать законопроект нового главы страны о наказании за незаконное обогащение чиновников. С 20-го мая, когда Зеленский вступил в должность, депутаты не рассмотрели ни одного президентского законопроекта.

Нынешний состав парламента будет работать до внеочередных выборов, назначенных на конец июля.