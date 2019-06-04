Рапота о реализации союзных программ: Мы подошли к той точке, когда мы и двинуться дальше не можем, и отступать нельзя

Реализации союзных программ России и Белоруссии подошли к точке, когда «мы и двинуться дальше не можем, и отступать нельзя». Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«В договоре Союзного государства многое прописано, но жизнь многообразней и порой подсказывает другие решения. Мы пришли к той позиции, когда мы и двинуться не можем дальше, и отступать нельзя. Поэтому стороны решили посмотреть более обстоятельно, что мы должны иметь на выходе, куда мы движемся. Такая задача поставлена перед рабочей группой под эгидой министров — они работают», — сказал он.