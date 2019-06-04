Вьюгин: Санкционный процесс в отношении России «принял стационарный характер»

Санкционный процесс в отношении России «принял стационарный характер». Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума профессор ВШЭ, председатель наблюдательного совета «Московской Биржи» Олег Вьюгин.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что постпреды стран Евросоюза одобрили продление до 23 июня 2020 года санкций против России за присоединение Крыма. Теперь этот вопрос будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств, а затем санкции должны будут одобрить правительства стран объединения.

«Санкционный процесс принял стационарный характер. Просто повторяется то, что было, и большого аппетита к новым санкциям пока нет. Но и Россия не дает серьезных поводов для этого», — отметил О.Вьюгин.

При этом эксперт обратил внимание, что «отказываться от санкций тоже никто не собирается, пока не будут выполнены условия по Украине». «Ущерб санкции наносят — это видно по цифрам. Нет экономического роста, иностранные прямые инвестиции сошли на ноль. Настрой у бизнесменов неоптимистический. Это проблема», — заключил О.Вьюгин.