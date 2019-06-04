Рапота: По военно-политической части союзных программ идет конструктивное взаимодействие

По военно-политической части союзных программ России и Белоруссии идет конструктивное взаимодействие. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Военно-политическая часть – министерство обороны, министерство иностранных дел — там вообще-то проблем нет. Там идет достаточно конструктивное взаимодействие, есть определенные документы, по которым они работают, все выполняется, противоречий, которые бы привлекали внимание общественности, не возникает», — сказал он.