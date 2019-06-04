После взрыва на заводе в Дзержинске в больницах остаются 18 человек

После взрыва на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске в больницах остаются 18 человек. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«В целом в стационаре сейчас находятся 18 человек. Был один пациент в тяжелом состоянии — он уже переведен из реанимации в общую палату. Рисков для здоровья нет», — сказал он.

Г.Никитин добавил, что с наличием медицинских материалов, лекарств и других элементов жизнеобеспечения в медучреждениях сейчас проблем нет. «Скорые помощи» справились на ура. Все под контролем, люди идут на поправку", — подчеркнул он.

Губернатор заверил, что в целом ситуация в городе находится под его контролем. «Порядка 680 домов получили определенные повреждения — в основном это выбитые окна и двери. В первую очередь мы обеспечили восстановление систем жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. По всем объектам и по жилищному фонду уже закрыт контур. Где-то еще не вставлены вторые окна, не застеклены лоджии, но ветер нигде не гуляет», — уточнил Г.Никитин.

Он также сообщил, что в воскресение были закончены работы по школам. «Там планировалось проведение ЕГЭ в понедельник. Все восстановили, привели в нормативное состояние, ЕГЭ прошел в штатном режиме», — заключил губернатор.