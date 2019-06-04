Васильев: Снижение уровня коррупции и объема теневого бизнеса способствуют росту уровня безопасности в Дагестане

Снижение коррупции и объема теневого бизнеса способствуют росту уровня безопасности в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Владимир Васильев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума. «Я бы не сказал слова «спокойно», но в республике безопасно. Это огромный труд правоохранителей и силовиков, которые постоянно работают. Я думаю, что то, что мы делаем — это тоже профилактика. Снижение теневого сектора влияет на безопасность. Теперь уже никто не поднимает вопрос о создании партии борьбы с коррупцией», — сказал он.

В.Васильев также отметил, что власти проводят работу с радикально настроенной религиозной молодежью.

«Я не говорю, что это достигнуто, но процесс пошел. Наш муфтият проводит большую работу. Радикальные идеи были, есть, остаются, они есть и у нас, и в мире», — заявил он.

Он добавил, что также работа с молодежью проводится в рамках программ «Земский учитель» и «Земский доктор».