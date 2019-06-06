Основные ремонтно-восстановительные работы в нижегородском Дзержинске после взрывов на заводе «Кристалл» завершены
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Никитин сообщил, что повреждения получили около 680 домов.
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Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Никитин сообщил, что повреждения получили около 680 домов.
Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…