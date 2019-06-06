Пробки на дорогах, ограничения на парковку, громкая музыка по вечерам и закрытые учреждения культуры

Петербуржцы ежегодно становятся невольными участниками международного экономического форума.

Международное деловое мероприятие проводят в Петербурге без оглядки на его жителей. Так пишут горожане в социальных сетях. Водители, которые застряли в пробках на КАД и Пулковском шоссе, считают, что современные технологии вполне могут помочь избежать подобных проблем. Они посоветовали организаторам проводить форум в формате чата. По некоторым районам нельзя не только нормально передвигаться: серьезные ограничения ввели и на парковку. Невозможно оставить автомобиль на Пулковском и Петербургском шоссе, а также Витебском и Московском проспектах, у торговых комплексов на юге города и у 30-ти гостиниц и отелей. В напряженном графике работает и аэропорт «Пулково». Деловая авиация прибавила работы его службам и пассажирам советуют приезжать за 3,5 часа на международные рейсы и за 2,5 часа на внутрироссийские. До вокзалов тоже лучше добираться пешком или на общественном транспорте. Например, парковки у Московского и Финляндского вокзалов закрыли для тех, кто не участвует в форуме. Из-за него же Государственный Эрмитаж закрыл на сегодня залы итальянского Возрождения. А накануне жители одного из домов по переулку Пирогова пожаловались в полицию на слишком шумную вечеринку, которую устроили для гостей форума.

В культурной программе форума десятки мероприятий и вечеринок. Большинство из них в центре города.