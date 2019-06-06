Супермаркеты «Перекресток» начнут продавать продукты в кредит

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group подписал соглашение о сотрудничестве с БКС банком в рамках Петербургского международного экономического форума.

Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей. Предполагается, что с ее помощью можно будет совершать покупки в кредит с льготным периодом. Оформлять карты будут во всех супермаркетах сети. В компании пообещали, что эта процедура станет практически мгновенной. Для одобрения кредитного лимита достаточно предоставить паспортные данные. Виртуальная карта будет работать только для бесконтактной оплаты в магазинах «Перекресток». Расплатиться ею в других магазинах не получится, подчеркнули представители банка и сети.

Главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич назвала карту рассрочки «рациональной альтернативой кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом». При этом, в комментариях «Ведомостям» она добавила, что запуск этой программы связан со «снижением реальных доходов населения» и желанием поддержать спрос на товары повседневной необходимости.

Похожая «карта рассрочки», совмещенная с «картой лояльности», ранее появилась у одного из конкурентов Х5 – группы «Дикси». Ее выпускает банк «Ренессанс кредит». Однако держатели таких карт могут ими платить и в других магазинах.