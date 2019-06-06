Мобильное приложение знакомств Tinder готово предоставлять данные российским спецслужбам в случае необходимости, — сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью НТВ. Что касается Яндекса, то компания, по словам Жарова, продемонстрировала готовность к диалогу с ФСБ, чего не было с Телеграмом. Жаров уверен, что Яндекс предоставит ФСБ всю необходимую информацию для выявления преступников. Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы Яндекс не пострадал.