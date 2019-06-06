Путин: Если никто не хочет продлевать СНВ-3, то и Россия не будет

Россия не будет продлевать договор СНВ-3, если этого никто не хочет, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если никому не хочется продлевать договор по СНВ-3, мы не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких. Никакого формального оформления переговорного процесса нет, а в 2021 году все закончится. Я обращаю ваше внимание, вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений, или, допустим, размещение оружия в космосе», — сказал Путин на встрече с главредами мировых информагентств.