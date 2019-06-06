Вице-премьер Акимов: Правительство защитит Яндекс от чрезмерного административного давления

Правительство защитит Яндекс от чрезмерного административного давления, — пообещал вице-премьер Максим Акимов. Его цитирует «Интерфакс». Яндекс очень важен для национальной и даже глобальной экономики, — подчеркнул вице-премьер. Ранее стало известно, что ФСБ потребовало у Яндекса ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». В самой компании заявили, что исполнение требований закона возможно без нарушения прав пользователей на приватность.