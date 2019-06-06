Верховный суд разработал новые правила рассмотрения дел о налоговых преступлениях

Срок давности предлагается отменить, — пишет газета «Ведомости». Пленум Верховного суда планирует рассмотреть документы сегодня.

Официальный представитель Верховного суда Павел Одинцов не исключил, что в будущем в проект постановления будут внесены изменения.

Срок данности по делам об уклонении от уплаты налогов сейчас составляет 2 года. Граждане и компании, впервые совершившие эти преступления, освобождаются от ответственности, если выплатили задолженность и пени.