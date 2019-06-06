Сегодня в Москве пройдет Общее собрание клубов Премьер Лиги

Один из главных вопросов – расширение Лиги до 18 клубов.

С инициативой расширения Премьер Лиги выступил президент ЦСКА Евгений Гинер. Обративший внимание на то, что в России, по сравнению с ведущими европейскими чемпионатами, играют очень мало. И зрителям в стране футбола не хватает.



Еще в мае по поручению исполкома РФС была создана рабочая группа для изучения данного вопроса. Теперь, как отметил Премьер-Лиги Сергей Прядкин, необходимо выслушать мнения клубов, что и будет сделано на общем собрании.

Впрочем, увеличения элитного дивизиона до 18 команд поддерживают далеко не все.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал расширение Премьер-Лиги экономической глупостью, заверив, что будет голосовать против нововведения.

С момента создания Премьер Лиги в 2001-м году в ней неизменно выступали 16 команд.