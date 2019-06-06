Станы Запада отмечают сегодня решающую, в их понимании, для исхода Второй мировой войны высадку союзнических войск на севере Франции, для чего мировые лидеры собрались в эти дни на праздничные мероприятия, посвященные данному событию по обе стороны Ла Манша.

Британские, американские и канадские вооруженные силы, при участии австралийских, бельгийских, чешских, голландских, французских и других воздушных и наземных служб поддержки высадились ровно 75 лет назад на побережье французской Нормандии, несмотря отчаянное сопротивление немецких войск, напоминает сайт Би-би-си. – Операция начала готовиться за два года до этого, была проведена тщательная рекогносцировка местности, и противник был введен в заблуждение призрачной армией, размещенной в стороне от реального места высадки, манекенами и макетами танков. Командующий германскими войсками в Северной Франции, обманутый ложными разведданными и маневрами, был в ту ночь в Берлине на юбилее жены, а Гитлер безмятежно спал до 10 утра.

Президенты Макрон и Трамп посетили место высадки американского десанта на пляже под кодовым названием Омаха, где было больше всего жертв, к торжественной мессе в местном соборе присоединилась Тереза Мэй, сообщает Си-эн-эн. Дональд Трамп совместил путешествие на церемонию с государственным визитом в Великобританию и поездкой в Ирландию, где он владеет собственным гольф-полем, уточняет телеканал.

Как написала газета USA Today, некоторые из американских ветеранов, присутствовавших на торжественных мероприятиях в Нормандии, критически отозвались о позиции Трампа в отношении союзнических военных связей США и Европы, которые обеспечили ей семь десятилетий мирной жизни.

Высадка союзников в Нормандии не сыграла большой роли в победе над фашизмом, — утверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она утверждает, что у открытия второго фронта были и политические мотивы.