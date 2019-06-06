Верховная Рада отказалась отправлять в отставку министров иностранных дел и обороны Украины

На повестке стояли вопросы об отставке министра иностранных дел Украины Павла Климкина, главы Минобороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

Все эти проекты не набрали нужного числа голосов, сообщает «Интерфакс-Украина».

Климкин и Полторак подавали заявления об отставке по собственному желанию, на рассмотрении вопроса об увольнении Грицака настоял президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он уже уволил его заместителя.