Верховный суд фактически предложил отменить срок давности по налоговым преступлениям

Для бизнеса это может стать катастрофой, считают эксперты.

Срок давности по делам об уклонении от уплаты налогов сейчас составляет 2 года. Но в Верховном суде подготовили такой проект постановления, который фактически срок давности отменяет. Дело в том, что в этом документе Верховный суд предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится, пока должник окончательно не расплатится с государством, пишет газета «Ведомости». Опрошенные изданием юристы возмущены тем, что новшество вводится с обратной силой, хотя закон не менялся – еще вчера нельзя было привлечь к уголовной ответственности по налоговым преступлениям 10-летней давности, а сегодня уже можно. Специалисты отмечают, что трактовка Верховного суда порождает массу противоречий – к примеру, закон с некоторыми оговорками считает полную расплату с государством основанием для прекращения дела. А в новой версии – это не деятельное раскаяние, а лишь финал преступления.

Чтобы привлечь к уголовной ответственности формально надо доказать умысел на уклонение, но на практике, говорят эксперты, дела возбуждают просто по факту неуплаты налогов.