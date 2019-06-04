Кудрин: Миллиарды долларов уходят из России из-за ареста американского инвестора Майкла Калви

Сегодня об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, в России нет стабильных правил и справедливости в контроле.

При этом глава Минфина Антон Силуанов с такой позицией не согласен. Он призвал не уделять делу Калви слишком много внимания.

Майкл Калви обвиняется в мошенничестве, он находится под домашним арестом.

Его адвокат Дмитрий Клеточкин сказал «Эху Москвы», что вопрос об участии бизнесмена в форуме полностью зависит от СК.

Адвокат напомнил, что ходатайство следствию было подано еще 30 мая. Сегодня, кстати, некий источник ТАСС заявил, что американский предприниматель на самом деле не подавал никакого прошения о возможности приезда в Петербург. Между тем, глава американской Торговой палаты Алексис Родзянко сообщил агентству РИА, что пригласил Калви выступить на форуме в пятницу.