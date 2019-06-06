Московский метрополитен выделит сотрудников, чтобы помочь Шереметьеву решить проблему с выдачей багажа пассажирам

Московский метрополитен выделит сотрудников, чтобы помочь аэропорту Шереметьево решить проблему с выдачей багажа пассажирам, — рассказали «Интерфаксу» в Московской транспортной прокуратуре.

Телеграм-канал Baza, тем временем, опубликовал фото объявления, предназначенного, очевидно, для внутреннего пользования. Администрация Шереметьево предлагает сотрудникам подработать грузчиками за 1000 рублей в час. Подлинность объявления, впрочем, не подтверждена.