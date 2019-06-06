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13:30, 06 июня 2019

Песков: В Кремле считают успешным опыт назначения губернаторами бывших сотрудников Федеральной службы охраны

В Кремле считают успешным опыт назначения губернаторами бывших сотрудников Федеральной службы охраны, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новость об отставке исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Ранее он работал в личной охране Владимира Путина. Песков уточнил, что Морозов ушел по семейным обстоятельствам. Он продолжит работать в Москве.

Сергей Морозов – один из четырех бывших сотрудников ФСО, назначенных губернаторами. Двое – Дмитрий Миронов и Алексей Дюмин – по-прежнему возглавляют Ярославскую и Тульскую области соответственно. Евгений Зиничев проработал менее трех месяцев на должности губернатора Калининградской области, сейчас он возглавляет МЧС, — сообщает издание Медуза.



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