Губернатор Кемеровской области намерен бороться с оттоком населения из Сибири

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев намерен бороться с оттоком населения из Сибири. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам С.Цивилева, сейчас «население Кузбасса составляет 2,69 млн человек с тенденцией на убывание». «Наша основная задача эту тенденцию поменять — сделать так, чтобы жить в Сибири и за Уралом было престижно», — подчеркнул он.

С.Цивилев отметил, что единого решения, как это сделать, нет – «тут должна быть система и целый ряд комплексных мер». «Я постоянно обращаюсь к СМИ — надо рассказывать о Сибири, о том, какая она есть, что из себя представляет. Надо делать так, чтобы турпоток и из России, и из-за рубежа в Сибирь ехал. Надо создавать под этот поток хорошую инфраструктуру. У нас должны быть хорошие аэропорты. К сожалению, сейчас это не так. Должны быть удобства и для бизнеса», — уточнил губернатор.

С.Цивилев добавил, что в плане промышленности Кузбасс «очень быстро развивается и растет». «Сегодня мы подписали очередное соглашение с РЖД. Грузооборот угля в структуре РЖД все время растет. В прошлом году было 42% нашего угля в структуре общих перевозок, сейчас эта цифра составляет уже 44,8%», — рассказал он.

С.Цивилев также сообщил, что сейчас руководство региона готовится к празднованию 300-летия Кузбасса.

Согласно данным Новосибирскстата, по итогам 2018 года миграционная убыль населения из Сибирского федерального округа составила 29 тысяч человек. В сравнении с 2017 годом это чуть лучше — в предыдущий период показатель составил 30,3 тыс. человек. Однако в 2017 году в статистику попадали Бурятия и Забайкалье, которые с ноября 2018 года входят в состав Дальневосточного федерального округа и более не учитываются Росстатом как сибирские регионы.

Без учета забайкальских регионов миграционная убыль населения из 10 регионов Сибири в 2017 году составила 18,9 тыс. человек. Таким образом, в 2018 году отток населения усилился в 1,5 раза.

При этом рост оттока населения из Кемеровской области стал наиболее существенным: если в 2017 году он составил 4,1 тыс. человек, то в 2018 году — 8,4 тыс. человек.