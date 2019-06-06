В Германии к пожизненному заключению приговорен бывший санитар Нильс Хёгель, на совести которого смерть 85 человек

Суд в городе Ольденбург посчитал вину Хёгеля в убийстве пациентов в двух клиниках, где он работал в течение пяти лет, доказанной. Бывший санитар намеренно вводил больным препараты для вызова остановки сердца, чтобы потом якобы проявить свои способности по их реанимации.

Изначально Хёгель был обвинен в ста убийствах, однако суд оправдал его в 15 случаях. Бывший санитар сам признался в совершении 43 преступлений. Прокуратура запросила пожизненное заключение на основании 97 случаев.

Нильс Хёгель в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве шести пациентов и уже отбывает наказание. Позднее эксперты доказали его вину в совершении других подобных преступлений.

На этот раз из-за особой тяжести деяний суд исключил досрочное освобождение осужденного после 15 лет прохождения наказания, что в иных случаях практикуется в ФРГ. Кроме того, Хёгелю пожизненно запрещено работать по профессии, в том числе в местах заключения. Адвокаты запросили оправдание в 31 случае, указав на сотрудничество бывшего санитара со следствием, без которого было бы невозможно раскрытие преступлений.

В конце процесса осужденный попросил прощения у родных и близких погибших по его вине пациентов.

Ранее эксперт признал Хёгеля вменяемым, однако указал на значительные отклонения в развитии личности. Заключение психиатра гласило, что бывший санитар не может испытывать стыд, раскаяние и осознавать свою вину.