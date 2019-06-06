Прокуратура назвала гендерной дискриминацией разные проходные баллы для мальчиков и девочек в пермской гимназии

Ведомство считает, что такой отбор по действующему законодательству возможен только с пятого класса.

На директора гимназии № 4 города Пермь Татьяну Дьякову завели административное дело за нарушение или незаконное ограничение права на образование. Поскольку это ее второе подобное нарушение — в октябре прошлого года ее штрафовали за отстранение десятиклассницы от занятий из-за розового цвета волос — теперь она может лишиться должности. Городская администрация пообещала объявить ей выговор за превышение полномочий. В адрес самого главы города Дмитрия Самойлова вынесено представление об устранении нарушений. По данным газеты «Коммерсант», прокуратура требует наказать не только гимназию и ее директора, но и руководителя городского департамента образования.

Скандал разразился после того, как стало известно, что при поступлении в первый класс гимназия установила проходной балл для мальчиков почти на 3,5 ниже, чем для девочек. В итоге многие девочки с высокими результатами не смогли пройти конкурсный отбор. Директор объяснила это необходимостью примерно равного количества детей обоих полов.

Вскоре администрация школы объявила, что со следующего года откажется от балльно-рейтинговой системы при наборе первоклашек. А к этому сентябрю откроет дополнительные места.