Майкл Калви все еще ждет разрешения от СК, чтобы приехать на Петербургский экономический форум

Арестованный основатель фонда Baring Vostok многие годы был одним из ключевых западных инвесторов в России.

Международный экономический форум уже стартовал сегодня в Петербурге, а следователь по делу Майкла Калви все молчит. Нет ни разрешения, ни отказа, сказал ТАСС адвокат американского финансиста Дмитрий Клеточкин. Он уточнил, что подал ходатайство еще 30 мая. На днях даже в Кремле сказали, что хотели бы видеть Калви на форуме, но СК не отреагировал.

Основатель фонда Baring Vostok в середине февраля попал в СИЗО, в апреле был переведен под домашний арест. Калви обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный», большая часть акций которого принадлежит фонду Калви. По данным СМИ, за этим делом стоит миноритарный акционер банка Артем Аветисян, с которым Baring Vostok судится в лондонском суде. В Арбитражном суде Амурской области фонд Калви недавно проиграл. Если решение суда вступит в силу, то Аветисян и его партнеры возьмут банк «Восточный» под свой контроль.

Арест Калви стал шоком для российской экономики и удвоил отток капитала из России, сказал сегодня на Петербургской экономическом форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Глава Минфина и вице-премьер Антон Силуанов ответил, что делу Калви уделяется слишком много внимания.

На вопрос о возможности встречи Путина с Калви на форуме в Кремле сегодня не ответили.