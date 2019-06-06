Последние полуфиналисты на Открытом Чемпионате Франции по теннису должны были определиться еще накануне

Однако из-за дождя все матчи среды были перенесены на сегодня.

Директор Ролан Гаррос Ги Форже заявил, что допускает возможность переноса финальных матчей из-за непогоды. Ранее все встречи «Ролан Гаррос», запланированные на среду, были отменены из-за продолжительного дождя. Это, напомню, сразу четыре четвертьфинала. В том числе матч с участием российского теннисиста Карена Хачанова и Доменика Тима из Австрии.

Как отметил Ги Форже, На четверг обещают нормальную погоду, но пятница уже сейчас выглядит в плане метеопрогноза непростой. Мы не хотели бы сдвигать женский финал с субботы на воскресенье, но некоторым девушкам тогда придется играть три дня подряд. Отмечу, что 7 лет назад финал между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем, начавшийся в воскресенье, из-за дождя пришлось доигрывать в понедельник.

Планируется, что со следующего года на центральном корте имени Филиппа Шатрие начнет функционировать раздвижная крыша.