Бывшие сотрудники посольства России в Израиле вскоре окажутся на скамье подсудимых

Завершено следствие по делу о крупном хищении.

По версии следствия, обвиняемые похитили у дипмиссии почти 50 миллионов рублей и на эти деньги купили себе недвижимость в Москве и Подмосковье. Хищения были в период с 2012 по 2014 годы. Согласно материалам уголовного дела, в мошенничестве были замешаны главный бухгалтер посольства Наталья Журавлева, сотрудница дипмиссии Анна Сидорова и работница ФГУП «Госзагрансобственность» Ирина Лось. Как сообщили в Следственном комитете, фигуранты подделывали распорядительные платежные документы и похищали средства под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов. В СК отметили, что преступление было выявлено дипломатами и что сотрудники МИДа всячески содействовали расследованию.

Обвинительное заключение отправлено на утверждение в Генпрокуратуру. Если оно будет одобрено, то начнется судебный процесс.