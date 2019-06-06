Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви по-прежнему не получил ответа от СК о возможности посещения ПМЭФ

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви по-прежнему не получил ответа от Следственного комитета о возможности посещения Петербургского Экономического форума. Так утверждает его адвокат Дмитрий Клеточкин. Он напомнил, что подал ходатайство следствию 30-го мая.

Калви находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Сегодня в его защиту на форуме в Санкт-Петербурге выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. При этом глава Минфина Антон Силуанов призвал не уделять истории Калви слишком большое значение.