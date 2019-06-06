В Екатеринбурге мэрия огласила итоговый список предложений мест для строительства храма святой Екатерины

Горожане прислали более 11 тысяч обращений.



Список площадок мэрия представила в виде рейтинга из 61 позиции. В топ-13 вошли места, которые предложили более ста раз. Среди них – три площадки, из-за которых уже случались протесты – сквер у Театра драмы, акватория Городского пруда и Площадь Труда. Так же в список попала площадь 1905 года, на которой предлагают поставить храм вместо памятника Ленину, а еще — место, где в раньше стояла снесенная в прошлом году телебашня. Но там уже строят ледовый дворец. Список площадок обсудят эксперты, а затем состоится общегородское рейтинговое голосование, на котором жители и определят площадку для строительства нового собора.



Напомним, 13 мая застройщик попытался начать строительство храма в сквере у театра Драмы. Это стало поводом для стихийных протестов горожан, которые вышли на защиту сквера. Спустя неделю забор демонтировали и начали новые общественные обсуждения.