Папа Римский Франциск, как ожидается, в начале июля примет в Ватикане Владимира Путина
Об этом сообщает агентство АНСА. Российский президент уже встречался с Франциском дважды. В последний раз четыре года назад.
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Об этом сообщает агентство АНСА. Российский президент уже встречался с Франциском дважды. В последний раз четыре года назад.
Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…