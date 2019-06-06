В российском правительстве призывают не уделять слишком много внимания ситуации Майкла Калви

В российском правительстве призывают не уделять слишком много внимания ситуации основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

На Международном Экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава Минфина Антон Силуанов сказал, что похожее случается и с российскими бизнесменами – так он отреагировал на выступление Алексея Кудрина. Председатель Счетной палаты утверждает, что следствием ареста американского инвестора стало удвоение оттока капитала из страны.

По мнению Кудрина, в России нет стабильных правил ведения бизнеса. Напомним, Майкл Калви находится сейчас под домашним арестом. Его обвиняют в мошенничестве.