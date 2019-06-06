Финальная серия Единой Лиги ВТБ стартовала в Москве. Первый матч завершился уверенной победой баскетболистов ЦСКА

Армейцы в противостоянии с подмосковными Химками считались явными фаворитами. И первая игра лишь подтвердила прогнозы. Уже на старте французский дальнобойщик ЦСКА Нандо де Коло палил без промаха и оформил двузначный перевес хозяев в счете. Да и в дальнейшем преимущество армейцев не вызывал сомнений. Даже рекордные для финалов Лиги 30 очков лучшего снайпера Химок Алексея Шведа ситуацию поправить не смогли. К большому перерыву ЦСКА был впереди на 18 очков. Ну а в итоге 106 – 85. Безоговорочная победа подопечных Димитриса Итудиса.

Второй матч серии до трех побед пройдет в Москве.