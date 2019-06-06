Во Франции проходят памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии

Эммануэль Макрон и Тереза Мей заложили первый камень на месте, где будет возведен мемориальный комплекс в память о погибших британских военнослужащих.

Сегодня же французский президент вместе с Дональдом Трампом побывает на американском кладбище. Мероприятия продолжатся и в местах непосредственной высадки сил союзников.

Россию на торжествах в Нормандии представляет сотрудник посольства.

Высадка союзников не сыграла большой роли в победе над фашизмом, — утверждает официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

Она отметила, что у открытия Второго фронта были и политические мотивы.