Останки царских детей нашлись. Они находятся там же, где и ранее — на территории Новоспасского монастыря. Прах Алексея и Марии лишь перенесли в другой храм.

Сейчас мощи цесаревича и великой княжны хранятся в храме во имя Николая Чудотворца. По свидетельству информированных собеседников «МК», ковчеги установлены в алтаре.

Предположение о том, что останки детей Николая II —Алексея и Марии, обнаруженные в 2007 году недалеко от Екатеринбурга, были уничтожены в ходе экспериментов по их идентификации, на которых настояла РПЦ, некоторое время назад взбудоражили общественность. Поводом послужила информация о том, что мощи, находившиеся с 2015 года в нижнем храме Спасо-Преображенского собора, весной прошлого года переместили в неизвестном направлении.

В Следственном комитете утверждали, что они по-прежнему хранятся в Новоспасском мужском монастыре в специально изготовленных для этого ковчегах. Между тем, в приемной наместника монастыря Дионисия сказали, что останки никогда у них не хранились. В патриархии же уверяют: прах не пропал и не уничтожен, а находится «в одном из московских монастырей». Однако, точное место называть отказались.

До этого останки хранились в Госархиве, но после возобновления СКР дела об убийстве царской семьи прах передали по решению правительства на хранение Русской православной церкви — вплоть до окончания следственных действий.