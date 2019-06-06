Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге занял третье место в списке самых популярных мест для строительства храма

Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге занял третье место в списке самых популярных мест, которые предлагают местные жители для строительства храма Святой Екатерины. Предварительный рейтинг сегодня опубликовала мэрия.

Первое и второе места заняли пустырь на перекрестке улиц Белинского-Фурманова и улица Куйбышева, где находится долгострой гостиницы.

Опрос граждан, напомним, проводился из-за акций протеста. Жители Екатеринбурга протестовали против начавшейся стройки храма в сквере у Драмтеатра.