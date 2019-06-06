Финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран, сообщает «твиттер» континентальной конфедерации футбола

Причина – неисправность системы помощи абитрам.

Ответный матч между тунисским «Эсперансом» и марокканской «Видад Касабланкой» за титул сильнейшей команды Черного континента был омрачен скандалом. Первая игра соперников в Марокко завершилась вничью 1-1. В ответном матче в Тунисе хозяева открыли счет. Гости на 59-й минуте результат сравняли. Однако Главный арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда. Игроки «Видад Касабланки» потребовали посмотреть эпизод с помощью VAR, однако судья не смог воспользоваться видеоповтором из-за технической неисправности системы . В итоге марокканская команда отказалась продолжать матч. Через полтора часа после остановки игры рефери дал финальный свисток, зафиксировав победу хозяев. Команде из Туниса были вручены главный трофей турнира и медали. Однако теперь награды придется вернуть.

Добавим, что ответный матч финала африканской Лиги Чемпионов пройдет на нейтральном поле.