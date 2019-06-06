ФБР обнародовало ранее закрытый архив о возможном существовании снежного человека

В материалах, относящихся к середине 70-х, содержится 22 документа.

В августе 1976 года Питер Бирн, занимавший тогда должность руководителя американского центра по вопросом существования йети, запросил у ФБР лабораторный анализ образца из 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи». Он попытался убедить бюро в том, что это исследование серьезное и важное. Помощник директора отдела научно-технического обслуживания ФБР Джей Кохран в ответном письме объяснил, что ведомство в первую очередь проводит экспертизы в связи с уголовными расследованиями, но «в интересах научных исследований» сделало исключение. Образец был направлен в лабораторию в Вашингтоне. Его проанализировали под микроскопом и сопоставили с волосами известного происхождения. В результате был сделан вывод, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых.

Берн, которому сейчас уже 93 года, накануне заявил телеканалу CNBC, что не оставил надежду доказать существование снежного человека. По его словам, за последние полвека он обнаружил несколько цепочек следов в Гималаях, которые могли принадлежать йети.

Отметим, что это первый известный случай, когда ФБР проводило анализ образцов, чтобы определить, принадлежат ли они снежному человеку.