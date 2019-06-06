Останки царских детей, цесаревича Алексея и Великой княжны Марии, находятся на территории Новоспасского монастыря

Останки царских детей, цесаревича Алексея и Великой княжны Марии, по-прежнему находятся на территории Новоспасского монастыря. Однако их переместили в другой храм — в Братском корпусе. Об этом пишет Московский комсомолец, ссылаясь на свои информированные источники. Ковчеги с останками установлены в алтаре храма.

В РПЦ объясняют таинственность тем, что принадлежность останков не установлена, и поэтому их нельзя открыть для публики.

Напомним, Следственный комитет ранее заявил, что все проведенные экспертизы подтвердили принадлежность екатеринбургских останков членам царской семьи.