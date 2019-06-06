Московские власти скрыли декларацию о доходах Никиты Михалкова

Ее нет среди финансовой отчетности руководителей московских театров и учреждений культуры.

Декларации видных деятелей культуры за 2018 год были опубликованы на сайте профильного московского департамента 24 мая. Самым богатым оказался худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов – он заработал 78 миллионов рублей. «Русская служба Би-Би-Си» обратила внимание, что в сводном документе отсутствуют сведения о доходах Никиты Михалкова, который работает художественным руководителем Государственного театра киноактера.

«Би-Би-Си» приводит оценку замглавы «Трансперенси интернешнл – Россия» Ильи Шуманова: по его словам, в отсутствии декларации Михалкова нет нарушения закона, но это противоречит общественному интересу.

Скандал вокруг доходов Михалкова разгорелся в прошлом году, когда из декларации стало известно, что режиссер заработал почти 530 миллионов рублей, то есть его доход составлял около 1,5 миллионов в сутки. Сам Михалков объяснял это заработками на мастер-классах, а также талантами своего финансового менеджера.

Минкульт уже два года не публикует и сведения о доходах худрука Мариинского театра Валерия Гергиева. В 2016 году его заработок составил больше 150 миллионов рублей.