Алексей Кудрин: Отток капитала из России с начала года достиг 40 миллиардов долларов

Это подтвердил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что ситуация с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.



По словам Кудрина, в России нет стабильных правил, нет справедливости в контроле и в арбитраже по проблемным спорам.

Майкл Калви просил разрешения посетить открывшийся сегодня Петербургский Экономический форум. Позиция Следственного комитета до сих пор неизвестна.

Ранее в Кремле говорили, что хотели бы видеть американского инвестора на данном мероприятии, однако подчеркнули, что в дело Калви не вмешиваются.