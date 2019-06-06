Инфляция в России за год может составить ниже 4%

Это прогноз главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Отметим, что точные данные по годовой инфляции на конец мая сегодня должен опубликовать Росстат.

Ситуация с главой инвестиционного форума Baring Vostok Майклом Калви чревата оттоком капитала из России, — считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он подтвердил, что отток уже удвоился с начала года и это шок для российской экономики.

Напомним, — Майкла Калви обвиняют в мошенничестве. Он находится под домашним арестом и просил разрешения посетить в эти дни Санкт-Петербург. Дал ли на это «добро» следователь, до сих пор неизвестно.