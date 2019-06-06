Глава Роскосмоса Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж сотрудников корпорации, допущенных к секретной информации

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж сотрудников корпорации, допущенных к секретной информации. По данным источников агентства РИА Новости, в том числе, речь идет и о руководящем персонале.

Сотрудники, которые не имеют допуск к секретным сведениям, обязаны ставить руководство в известность о выездах за границу.

Недавно стало известно о бегстве из страны гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина.