Петербуржский Международный Экономический Форум начинается сегодня

Главная тема — «Формируя повестку устойчивого развития». Она неудачно сформулирована, поскольку неочевидно и само понятие, и его применимость к современной России, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский:

«Если оно развитие, оно, в общем, не устойчиво. Особенно в глобальном мире, где ты не можешь изолироваться от разного рода рисков. А у нас наша страна прекрасна тем, что она, собственно говоря, занимается созданием рисков. И в этом смысле мы создаем риски, а вы формируете устойчивое развитие. Как – это ваша проблема. Мы влияем на стоимость активов, а вы стараетесь ее удержать, сохранить.

Вообще-то, конечно, место уже сегодня нашему типу экономики, я думаю, в какой-то более веселой, экзотичной стране. Я думаю, Санкт-Петербург как-то не то место немножко»

Павловский добавил, что символом подобной неофициальной активности стал предприниматель Евгений Пригожин.