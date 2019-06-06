Власти Екатеринбурга опубликовали список самых популярных мест для строительства храма

Перечень был определен исходя из заявок горожан.

По итогам сбора обращений горожан о лучшей площадке для строительства храма было получено около 11 тысяч заявок. Самыми популярными были признаны 13 мест – в поддержку каждого из них собрали больше 100 обращений. Лидирует в этом рейтинге пустырь на перекрестке улиц Белинского-Фурманова, а также недострой гостиницы «Дели». На третьем месте оказался сквер у Драмтеатра, где власти изначально планировали построить храм.

На сайте администрации Екатеринбурга сообщается, что по результатам сбора заявок планируется организовать экспертное обсуждение. После этого состоится общегородское рейтинговое голосование, по итогам которого и будет определена площадка для строительства храма.

Первоначальные планы по возведению церкви в сквере вызвали в Екатеринбурге масштабные протесты, пик которых пришелся на середину мая. Социологический опрос показал, что большинство жителей не хотят застройки сквера.

Всего по итогам протестов в Екатеринбурге были задержаны около 100 человек.