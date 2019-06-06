Более 230 человек лоббируют интересы компаний Amazon, Apple, Фейсбук и Google в ходе расследования властей США

Более 230 человек лоббируют интересы компаний Amazon, Apple, Фейсбук и Google в ходе масштабного расследования властей США, которые подозревают их в нарушении антимонопольного законодательства.

Как сообщает газета The New York Times, значительная часть этих людей занимала ранее должности в федеральном правительстве.

Ранее Дональд Трамп говорил, что администрации крупнейших социальных сетей подавляют глосса консервативной аудитории и скрывают позитивную информацию о положении в США.