Департамент культуры Москвы отказался публиковать доходы Никиты Михалкова, который является художественным руководителем Государственного Театра киноактера. На это обратила внимание Русская служба ВВС. В Департаменте культуры от комментариев отказались.

Согласно прежней декларации, Михалков заработал полмиллиарда рублей. При этом режиссер задекларировал почти 90 земельных участков и около двух десятков квартир, домов и нежилых зданий.