В российский прокат сегодня выходит отцензурированная версия фильма «Рокетмен» про Элтона Джона

Из картины про карьерный путь британского музыканта вырезаны сцены однополого секса, хотя и сохранена сама линия любовных отношений. Кроме того, в российском прокате из фильма «Рокетмен» убраны сцены употребления наркотиков и алкоголя, от зависимости к которым Элтон Джон некоторое время лечился в клинике. Также исчез финальный титр: в оригинале говорится, что музыкант нашел свою любовь, удачно женился и воспитывает детей. Несмотря на все это, прокатный рейтинг «Рокетмена» остался прежним – 18+. Прокатчик – компания «Централ Партнершип» объяснил эти действия требованием российского законодательства. В свою очередь, министр культуры Владимир Мединский уверяет, что его ведомство не имеет редактированию фильма про Элтона Джона никакого отношения. Сам британский музыкант, который является открытым геем, обвинил российского прокатчика в цензуре.

Ранее кинотеатр «Пионер» выражал готовность показать оригинальную версию фильма «Рокетмен», если она получит прокатное удостоверение.