Во Франции сегодня завершатся торжественные мероприятия по случаю 75-летия высадки союзных войск в Нормандии

Впервые за 15 лет на мероприятие не был приглашён российский президент Владимир Путин.

Мероприятия начались ещё накануне в британском Портсмуте. Туда приехали президенты США и Франции, премьеры Канады и Соединённого Королевства, канцлер Германии, в общей сложности лидеры 15 стран. Сегодня всё продолжится на северо-западе Франции в Нормандии. Дональд Трамп вместе с Эммануэлем Макроном посетят кладбище, с которого открывается вид на «Омаха-бич» — один из секторов высадки сил союзников во Франции в 1944 году. Оно расположено на севере Нормандии. Компанию Трампу, Макрону, Меркель и другим политикам мог бы составить российский президент Владимир Путин, но впервые с 2004 года его не пригласили на торжества по случаю высадки в Нормандии союзных войск. Париж направил Москве приглашение на мероприятия, вместе с тем как сообщили «Интерфаксу» в российском посольстве в Париже, уровень представительства не уточнялся.

США, Британия, Канада и их союзники начали высадку на севере Франции 6 июня 44 года, открыв второй фронт против нацистов. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.